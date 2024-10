Primari del Cardarelli in piazza per le Giornate Napoletane della Salute (Di martedì 22 ottobre 2024) Primari del Cardarelli in piazza per le Giornate Napoletane della Salute: focus sulle eccellenze. Pazienti protagonisti degli incontri tematici con domande e testimonianze. Il Cardarelli è in piazza del Plebiscito il prossimo weekend per orientare i cittadini su alcune tematiche di Salute in cui l’ospedale napoletano è una riconosciuta eccellenza. Il focus dell’attività , infatti, si 2anews.it - Primari del Cardarelli in piazza per le Giornate Napoletane della Salute Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)delinper le: focus sulle eccellenze. Pazienti protagonisti degli incontri tematici con domande e testimonianze. Ilè indel Plebiscito il prossimo weekend per orientare i cittadini su alcune tematiche diin cui l’ospedale napoletano è una riconosciuta eccellenza. Il focus dell’attività , infatti, si

Ospedale Cardarelli in piazza del Plebiscito : eventi informativi per la salute questo weekend - Attività e incontri informativi previsti Nella giornata di sabato, l’ospedale Cardarelli organizzerà una serie di incontri tematici volti a sensibilizzare la popolazione su vari aspetti della salute. Domenica sarà altrettanto ricca di appuntamenti. Nel pomeriggio, alle 16:00, il reparto grandi ustionati testimonierà come affrontare un evento traumatico con il focus “Grandi ustionati: le ... (Gaeta.it)

Primari del Cardarelli in piazza per le Giornate Napoletane della Salute -  Fissa invece la presenza in piazza per tutti e due giorni dei punti informativi: Sportello Amico Trapianti, Centro Donazione Sangue e Sportello Malattie Rare. 00 col focus “Benessere e bellezza: le opportunità della chirurgia plastica” il reparto grandi ustionati sabato alle ore 16. Il focus dell’attività , infatti, si incentrerà su alcuni incontri illustrativi che permetteranno ai cittadini ... (Anteprima24.it)