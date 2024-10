Ilrestodelcarlino.it - Pistole ai vigili, il rebus armeria: "Abbiamo seguito tutte le regole"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Armamento degli agenti di polizia locale: la questione torna nell’aula consiliare dorica per la prima volta dopo la tragedia accaduta a Senigallia, costata la vita a un 15enne che si è ucciso sparandosi con l’arma del padre, vigile urbano. Tutto ha ruotato attorno al sistema adottato dal comando della polizia locale di Ancona per il deposito dellee sulla necessità che venga attivata unaseguendo i criteri di legge. Scintille in aula tra Mirella Giangiacomi (Partito Democratico) e l’assessore con delega alla polizia locale Giovanni Zinni. La prima, richiamando quanto successo pochi giorni fa nel Senigalliese appunto, ha chiesto che ci fosse più sicurezza sulle modalità di deposito dellee il secondo ha reagito alzando i toni: "Non insinui, noilefissate dalla prefettura, anzi ci vada anche lei a studiare come funziona.