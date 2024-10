Gaeta.it - Piogge torrenziali sul Metapontino: allagamenti e danni per l’agricoltura lucana

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le abbondantiche si sono abbattute sulnel corso del fine settimana hanno generato gravi problemi di allagamento in diverse aree dell’area jonica, in provincia di Matera. Questo maltempo ha destato preoccupazione tra gli agricoltori e le aziende agricole, giungendo a mettere a rischio le coltivazioni di ortaggi, cavolfiori e fragole. Inoltre, gli impianti arborei, indicati come agrumeti in fase di maturazione, risultano ugualmente compromessi. Le informazioni sono state comunicate dalla Coldiretti Basilicata, un’organizzazione di categoria che svolge un ruolo cruciale nella tutela degli interessi agricoli locali.