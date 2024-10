Pavia, denunciati i sei autori della maxi rissa di settembre nel centro storico. Tre sono minori (Di martedì 22 ottobre 2024) Pavia, 22 ottobre 2024 - Avevano aggredito a calci, pugni e bottigliate due coetanei, tra via Bossolaro e piazza del Domo, nella notte dello scorso 28 settembre. I sei presunti responsabili del pestaggio sono stati identificati dai carabinieri e deferiti alle autorità giudiziarie competenti, la Procura di Pavia e quella minorile di Milano. Si tratta infatti di tre maggiorenni, tra i 18 e i 23 anni, e tre minorenni, di 16 e 17 anni, tutti pavesi già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona. "In particolare - spiega la nota dell'Arma - dalla visione degli impianti di videosorveglianza, dalle testimonianze raccolte e dai servizi svolti nei giorni seguenti, è emerso che i denunciati, quella notte, per futili motivi, hanno aggredito in gruppo due coetanei con calci e pugni e con il lancio di alcune bottiglie di vetro, provocando loro lievi ferite". Ilgiorno.it - Pavia, denunciati i sei autori della maxi rissa di settembre nel centro storico. Tre sono minori Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 - Avevano aggredito a calci, pugni e bottigliate due coetanei, tra via Bossolaro e piazza del Domo, nella notte dello scorso 28. I sei presunti responsabili del pestaggiostati identificati dai carabinieri e deferiti alletà giudiziarie competenti, la Procura die quellale di Milano. Si tratta infatti di tre maggiorenni, tra i 18 e i 23 anni, e tre minorenni, di 16 e 17 anni, tutti pavesi già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona. "In particolare - spiega la nota dell'Arma - dalla visione degli impianti di videosorveglianza, dalle testimonianze raccolte e dai servizi svolti nei giorni seguenti, è emerso che i, quella notte, per futili motivi, hanno aggredito in gruppo due coetanei con calci e pugni e con il lancio di alcune bottiglie di vetro, provocando loro lievi ferite".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moscato di Scanzo - vendemmia bagnata : “Ma i produttori sono abituati a settembre piovosi” - Gli estimatori del Moscato di Scanzo lo sanno bene: i produttori di questo rinomato passito dal color rosso rubino effettuano la vendemmia più tardi rispetto alle altre aziende vinicole del territorio. Non si svolge a metà settembre come avviene in moltissimi altri vitigni ma solitamente si tiene tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. (Bergamonews.it)

Italia - Spalletti : "Dare seguito a quanto fatto a settembre. Gruppo interessante - i nuovi sono pronti" - Dopo le vittorie con Francia e Israele, l`obiettivo è dare continuità contro il Belgio. Queste le parole del ct dell`Italia Luciano Spalletti:... (Calciomercato.com)

26 Settembre 2024 – In quattro giorni in Libano oltre 600 morti e più di 2mila feriti - più di un quarto sono donne e bambine - Lo stallo si sarebbe verificato sulla riforma e l’ampliamento del Consiglio di sicurezza dell’Onu. La povertà in Argentina, in salita da due anni, è arrivata a toccare il 52,9% della popolazione (circa 15,7 milioni di argentini) nel primo semestre del 2024. Il direttivo della Banca centrale del Messico (Banxico) ha deciso un taglio di 25 punti base del tasso d’interesse, portando l’indice ... (Api.follow.it)