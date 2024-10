Orlandi, morto monsignor Morandini: disse che la scomparsa di Emanuela era una “falla” fra Stato e Chiesa (Di martedì 22 ottobre 2024) È morto monsignor Morandini: poteva essere una delle persone informate sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Al padre Ercole disse che fra la presidenza del Consiglio e il Vaticano c'era Stato l'invito a non aprire "una falla che difficilmente si sarebbe chiusa". Fanpage.it - Orlandi, morto monsignor Morandini: disse che la scomparsa di Emanuela era una “falla” fra Stato e Chiesa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È: poteva essere una delle persone informate sulladi. Al padre Ercoleche fra la presidenza del Consiglio e il Vaticano c'eral'invito a non aprire "una falla che difficilmente si sarebbe chiusa".

Orlandi, morto monsignor Morandini: disse che la scomparsa di Emanuela era una "falla" fra Stato e Chiesa - È morto Monsignor Morandini: poteva essere una delle persone informate sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Al padre Ercole disse che fra la presidenza del Consiglio e il Vaticano c'era stato l'invito ...

