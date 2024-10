Orban d'acciaio: "Via l'immunità alla Salis". Senza precedenti all'Europarlamento, Ilaria trema (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità per l'eurodeputata Ilaria Salis. A darne la notizia gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orban durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Dall'attivista è arrivata la conferma: "A breve - ha riportato sui social - sarà annunciata al Parlamento Europeo di Strasburgo la richiesta di revoca della mia immunità da parte delle autorità ungheresi". Per la Salis "non è una coincidenza che la trasmissione della richiesta al Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre, il giorno successivo al mio intervento in Plenaria sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l'operato di Orbán. Evidentemente, i tiranni faticano a digerire le critiche". Liberoquotidiano.it - Orban d'acciaio: "Via l'immunità alla Salis". Senza precedenti all'Europarlamento, Ilaria trema Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Ungheria ha chiesto la revoca dell'per l'eurodeputata. A darne la notizia gli eurodeputati ungheresi di Viktordurante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Dall'attivista è arrivata la conferma: "A breve - ha riportato sui social - sarà annunciata al Parlamento Europeo di Strasburgo la richiesta di revoca della miada parte delle autorità ungheresi". Per la"non è una coincidenza che la trasmissione della richiesta al Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre, il giorno successivo al mio intervento in Plenaria sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l'operato di Orbán. Evidentemente, i tiranni faticano a digerire le critiche".

