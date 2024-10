Opposizioni, Meloni venga in Aula su Albania, "dl fantasma" (Di martedì 22 ottobre 2024) La capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga ha chiesto in Aula "un'informativa urgente della presidente Meloni sul decreto fantasma licenziato ieri dal Cdm", "il decreto Albania". "Meloni venga in Aula a spiegare cosa sta scritto in quel decreto, cosa può aggiungere al diritto europeo che è chiaro e vi dice che non si possono rimpatriare persone se i paesi non sono sicuri in tutte le loro parti", ha aggiunto. Anche Avs ha chiesto per voce di Francesca Ghirra "un'informativa urgente a Meloni sull'applicazione del protocollo Italia-Albania". Alla richiesta di "chiarimento" si è associato anche il M5s con Alfonso Colucci. Quotidiano.net - Opposizioni, Meloni venga in Aula su Albania, "dl fantasma" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) La capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga ha chiesto in"un'informativa urgente della presidentesul decretolicenziato ieri dal Cdm", "il decreto". "ina spiegare cosa sta scritto in quel decreto, cosa può aggiungere al diritto europeo che è chiaro e vi dice che non si possono rimpatriare persone se i paesi non sono sicuri in tutte le loro parti", ha aggiunto. Anche Avs ha chiesto per voce di Francesca Ghirra "un'informativa urgente asull'applicazione del protocollo Italia-". Alla richiesta di "chiarimento" si è associato anche il M5s con Alfonso Colucci.

