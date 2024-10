Nuoto in Vasca Corta, tutto pronto per la seconda tappa di Coppa del Mondo: Azzurri in gara (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo la prima tappa di Coppa del Mondo svolta a Shanghai con cinque podi ottenuti dagli Azzurri in Vasca Corta, prosegue la gara internazionale iridata e lo farà nel prossimo week end. Protagonisti in Vasca Corta anche loro: Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Lorenzo Mora, Alberto Razzetti e Benedetta Pilato. Nella località di Incheon, in Corea del Sud, l’Italia del Nuoto punta al massimo dal 24 al 26 ottobre. Foto Giorgio Scala e Andrea Masini / DBM ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo la primadidelsvolta a Shanghai con cinque podi ottenuti dagliin, prosegue lainternazionale iridata e lo farà nel prossimo week end. Protagonisti inanche loro: Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Lorenzo Mora, Alberto Razzetti e Benedetta Pilato. Nella località di Incheon, in Corea del Sud, l’Italia delpunta al massimo dal 24 al 26 ottobre. Foto Giorgio Scala e Andrea Masini / DBM ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Nuoto - si avvicina la Coppa del Mondo in vasca corta. Gli azzurri da seguire - Si preannuncia una presenza importante dal punto di vista internazionale: il francese quadriolimpionico, diventato eroe nazionale, Leon Marchand, i cinesi Qin Haiyang e Pan Zahnle, il sudafricano Chad Le Clos, l’olandese Arno Kamminga; l’olimpionica australiana Kaylee McKeown, le americane Kate Douglass e Regan Smith, l’honkonghese Siobhan Haughey e la cinese Zhang Yufei. (Oasport.it)

Nuoto in Vasca Corta - tornano gli Azzurri in gara : Ceccon e Martinenghi in Coppa del Mondo - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Foto Giorgio Scala e Andrea Masini/ DBM ilfaroonline. Gli atleti della Nazionale Italiana che parteciperanno sono Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Alberto Razzetti e Lorenzo Mora. (Ilfaroonline.it)

Nuoto - Kaylee McKeown sigla il record del mondo dei 100 dorso in vasca corta! - Vincere e aver sempre voglia di migliorarsi. La nuotatrice australiana, tra i punti di riferimento della squadra aussie alle ultime Olimpiadi di Parigi, ha mostrato ancora una volta quanto voglia abbia di superare i propri limiti nel corso dei campionati nazionali in vasca corta. 79) e Gemma Cooney (57. (Oasport.it)