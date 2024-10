Musetti-Sonego oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Vienna 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Lorenzose la vedrà contro Lorenzonel primo turno del torneo ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Il carrarino, sesta forza del tabellone, ritorna di nuovo protagonista dopo la prematura eliminazione subita al Masters 1000 di Shanghai. Il torinese, invece, è reduce da un ottavo di finale non troppo esaltante raggiunto la scorsa settimana in quel di Stoccolma. Tra i due giocatori si tratta del primo derby in carriera a livello di circuito maggiore, conche partirà con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers., tuttavia, ha dei buonissimi ricordi su questo palcoscenico. Nel 2020, infatti, inflisse una durissima lezione a Novak Djokovic in semifinale per poi arrendersi nell’atto conclusivo solamente dinnanzi al tennista russo Andrey Rublev.