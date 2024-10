Milan, Reijnders: "Mancava intensità, i nuovi entrati ci hanno dato energia. Leao? Tutti devono essere leader" (Di martedì 22 ottobre 2024) Tijjani Reijnders, grazie alla sua doppietta che ha permesso al Milan di avere la meglio sul Brugge e conquistare i primi tre punti Champions Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Tijjani, grazie alla sua doppietta che ha permesso aldi avere la meglio sul Brugge e conquistare i primi tre punti Champions

Milan-Bruges 3-1 : Pulisic e Reijnders regalano ai rossoneri il primo sigillo in Champions - Nel finale, poi, spazio anche per il classe 2008 Francesco Camarda, divenuto il più giovane italiano a esordire in Champions e andato in gol all’88’. Una gioia però subito smorzata dall’annullamento della rete per leggero fuorigioco del gioiellino rossonero. A strozzare in gola l’urlo del gioiellino rossonero è però il VAR che ravvisa una posizione di fuorigioco del milanista. (Sport.quotidiano.net)

Milan-Bruges 3-1 - apre Pulisic e chiude Reijnders : primi punti in Champions - record Camarda - La svolta L'aria cambia, eccome: anche perché pestone su Reijnders di Onyeka è scovato dal var e vale il rosso per il centrocampista del Bruges. Possesso dal ritmo cadenzato, conservativo, in attesa del varco che, però, si crea solo grazie agli acuti di Leao inizialmente. Arriverà in futuro. Il Bruges poi, in fase difensiva, si piazza a cinque e contiene di reparto, assorbendo e soprattutto ... (Sport.quotidiano.net)

Champions - il Milan rialza la testa grazie a super Reijnders : 3-1 al Bruges. Gioia a metà per Camarda - MILAN-BRUGES 4-1 MARCATORI : 34' pt Pulisic, 6' st Sabbe, 16' st Reijnders, 26' st Reijnders. In panchina: Sportiello, Torriani, Terracciano, Pavlovic,. 5 (38' st Thiaw sv), Tomori 6, Hernandez 6; Fofana 5. 5 (15' st Okafor 7); Morata 5 (30' st Camarda 6. 5 (30' st Musah sv), Reijnders 8; Pulisic 7, Loftus-Cheek 5 (15' st Chukwueze 7), Leao 5. (Gazzettadelsud.it)