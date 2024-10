Milan, Francesco Camarda cerca un record storico in Champions League! (Di martedì 22 ottobre 2024) L’attaccante del Milan Futuro Francesco Camarda cerca un record storico in Champions League: può diventare il più giovane italiano a Franceso Camarda a caccia di record. Dopo esser diventato il più giovane di sempre a esordire nel massimo campionato italiano – il 25 novembre 2023 a 15 anni 8 mesi e 16 giorni – adesso il giovanissimo attaccante del Milan Futuro potrebbe battere un nuovo primato per quanto riguarda la Champions League. Sì, perché visto l’infortunio riportato da Tammy Abraham e l’assenza dalle liste di Luka Jovic, Fonseca è stato costretto a chiamare il classe 2008 per la sfida di San Siro con il Bruges. Nel caso in cui il tecnico portoghese dovesse anche decidere di concedere solamente un minuto in Champions all’attaccante del Milan Futuro, Camarda diventerebbe così il più giovane italiano di sempre a fare ingresso in una gara della competizione europea. Dailymilan.it - Milan, Francesco Camarda cerca un record storico in Champions League! Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’attaccante delFuturounin: può diventare il più giovane italiano a Francesoa caccia di. Dopo esser diventato il più giovane di sempre a esordire nel massimo campionato italiano – il 25 novembre 2023 a 15 anni 8 mesi e 16 giorni – adesso il giovanissimo attaccante delFuturo potrebbe battere un nuovo primato per quanto riguarda la. Sì, perché visto l’infortunio riportato da Tammy Abraham e l’assenza dalle liste di Luka Jovic, Fonseca è stato costretto a chiamare il classe 2008 per la sfida di San Siro con il Bruges. Nel caso in cui il tecnico portoghese dovesse anche decidere di concedere solamente un minuto inall’attaccante delFuturo,diventerebbe così il più giovane italiano di sempre a fare ingresso in una gara della competizione europea.

