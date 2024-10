Milan-Brugge Ibrahimovic | Fonseca e giocatori adulti devono prendersi le loro responsabilità

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Sto vedendo una squadra che sta migliorando tanto. C’è piu equilibrio, serve più stabilità ma è un lavoro che stanno facendo. Poi purtroppo qualche errore fatto lo abbiamo pagato tanto, in Champions non abbiamo fatto punti, oggi è importante e servono. Stiamo lavorando come prima e non si cambia niente,deve essere se stesso e fare le scelte, certe cose vanno risolte dall’interno, sonoe professionisti ele”. Lo ha detto il dirigente di RedBird e dunque del, Zlatan, a Sky Sport prima del match contro il Clubin Champions League. Su Leao: “Stiamo lavorando per crescere e si fa in allenamento, poi in partita porti il risultato. Rafa sta lavorando per migliorare. I risultati? Ci sono già”. Sulla squadra a volte indisciplinata in campo: “Squadra indisciplinata? Ognuno reagisce a suo modo.