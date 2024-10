Meloni “Dopo due anni soddisfatta di risultati e traguardi raggiunti” (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il 22 ottobre del 2022, esattamente due anni fa, prestavo il giuramento come presidente del Consiglio dei Ministri. Oggi, a due anni di distanza, se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata. Ma penso anche che sono soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi due anni abbiamo raggiunto per l’Italia e sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare”. Così, in un video sui social, la premier Giorgia Meloni, in occasione del secondo anniversario del suo governo. “In questi due anni – sottolinea – il nostro governo ha lavorato instancabilmente per attuare il programma con il quale ci eravamo presentati di fronte agli italiani e sul quale avevamo ottenuto la fiducia di molti di loro alle elezioni del 25 settembre del 2022”. Unlimitednews.it - Meloni “Dopo due anni soddisfatta di risultati e traguardi raggiunti” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il 22 ottobre del 2022, esattamente duefa, prestavo il giuramento come presidente del Consiglio dei Ministri. Oggi, a duedi distanza, se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata. Ma penso anche che sonodeie deiche in questi dueabbiamo raggiunto per l’Italia e sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare”. Così, in un video sui social, la premier Giorgia, in occasione del secondoversario del suo governo. “In questi due– sottolinea – il nostro governo ha lavorato instancabilmente per attuare il programma con il quale ci eravamo presentati di fronte agli italiani e sul quale avevamo ottenuto la fiducia di molti di loro alle elezioni del 25 settembre del 2022”.

Il governo Meloni compie due anni - è settimo per durata : superato il Prodi bis - E’ l’impegno di Palazzo Chigi alla vigilia del secondo anniversario, domani, del giuramento del Governo Meloni. Il 22 ottobre 2024, il Governo Meloni, il primo nella storia d’Italia ad essere guidato da una donna, compie due anni ed è diventato il settimo Esecutivo più longevo della Repubblica”, avendo superato da pochi giorni per durata il secondo Governo Prodi. (Lopinionista.it)

Governo - Schlein : “Meloni vuole festeggiare i due anni - gli italiani no” - “Il nostro giudizio è netto e negativo da ogni punto di vista, perché è un governo che, da quando c’è, ha tagliato sulla sanità pubblica, ha tagliato sul sociale non mandando ai sindaci quello che serve per contrastare le povertà e le diseguaglianze, per sostenere i servizi, ha precarizzato ulteriormente il lavoro e si fa bello dei risultati ottenuti da altri, non ha un piano industriale per ... (Lapresse.it)

Meloni : Soddisfatta dei primi 2 anni di Governo. Messo in sicurezza conti e avviato riforme storiche - (Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2024 In questi due anni "abbiamo avviato riforme che erano attese da decenni in questa nazione. Lo ha assicurato la premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. Abbiamo messo in sicurezza i conti dello Stato, abbiamo difeso il potere d'acquisto delle famiglie con particolare attenzione a quelle che avevano figli e ai gruppi più vulnerabili della nostra ... (Iltempo.it)