Maltempo, agricoltura in ginocchio: "A rischio l'intera raccolta stagionale di olive, noci e kiwi" (Di martedì 22 ottobre 2024) Le abbondanti precipitazioni dello scorso fine settimana hanno causato significativi disagi e danni su tutto il territorio della provincia di Forlì-Cesena. Le piogge hanno particolarmente colpito il territorio di pianura e le aree pedecollinari e montane, causando l’allagamento di campi agricoli Forlitoday.it - Maltempo, agricoltura in ginocchio: "A rischio l'intera raccolta stagionale di olive, noci e kiwi" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le abbondanti precipitazioni dello scorso fine settimana hanno causato significativi disagi e danni su tutto il territorio della provincia di Forlì-Cesena. Le piogge hanno particolarmente colpito il territorio di pianura e le aree pedecollinari e montane, causando l’allagamento di campi agricoli

