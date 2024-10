Lunghe attese e visite troppo brevi, critiche ai medici di famiglia (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA, 22 OTT – Appuntamenti troppo in là nel tempo, visite troppo brevi al punto da non riuscire a riferire tutti i propri problemi, deficit nelle informazioni che vengono fornite. Il rapporto tra i cittadini e medico di medicina generale – o pediatra di libera scelta – è sempre più in sofferenza secondo l’annuale Rapporto Imolaoggi.it - Lunghe attese e visite troppo brevi, critiche ai medici di famiglia Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA, 22 OTT – Appuntamentiin là nel tempo,al punto da non riuscire a riferire tutti i propri problemi, deficit nelle informazioni che vengono fornite. Il rapporto tra i cittadini e medico dina generale – o pediatra di libera scelta – è sempre più in sofferenza secondo l’annuale Rapporto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Visite mediche - attese e distanze troppo lunghe - I tempi di attesa per le visite specialistiche e gli esami in Emilia Romagna sono migliorati, ma non siamo ancora a livelli accettabili nonostante i piani annunciati a ripetizione dall’assessorato alla sanità e realizzati quasi sempre in minima parte. La ricetta ha validità 7 giorni, 5 dei quali passati a chiamare il Cup e andare in presenza allo sportello. (Ilrestodelcarlino.it)