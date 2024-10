Lucca Comics & Games 2024: 140 treni straordinari per raggiungere la città (Di martedì 22 ottobre 2024) Mercoledì 30 ottobre, alla stazione di Lucca, sul binario 1, dalle 9.30 alle 14.00, sarà aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti, il Regionale livreato “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, nato dalla collaborazione tra Nintendo e trenitalia L'articolo Lucca Comics & Games 2024: 140 treni straordinari per raggiungere la città proviene da Firenze Post. .com - Lucca Comics & Games 2024: 140 treni straordinari per raggiungere la città Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) Mercoledì 30 ottobre, alla stazione di, sul binario 1, dalle 9.30 alle 14.00, sarà aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti, il Regionale livreato “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, nato dalla collaborazione tra Nintendo etalia L'articolo: 140perlaproviene da Firenze Post.

Toscana - 140 treni in più per raggiungere Lucca Comics - Per poter visitare il treno Zelda è necessario effettuare l’iscrizione. Mercoledì 30 ottobre, alla stazione di Lucca, sul binario 1, dalle 9. . Per la prevista elevata affluenza dei viaggiatori, l’incremento del numero dei treni in circolazione e la riorganizzazione degli accessi in stazione, sono possibili allungamenti dei tempi di viaggio, si consiglia di acquistare il biglietto del treno nei ... (Lanazione.it)

GIORGIO VANNI a LUCCA COMICS & GAMES 2024 - Per i più appassionati, Uno di Noi sarà disponibile anche nelle versioni autografate da Giorgio Vanni e Max Longhi (CD e Doppio Vinile Colorato Blu), in esclusiva sullo Store Sony Music. it Uno di noi è il titolo dell’intera raccolta e dell’inedito, un brano che celebra e racconta l’unione tra Giorgio Vanni e il suo pubblico: un’unica, grande famiglia – una Ciurma – cresciuta insieme in questi ... (Nerdpool.it)