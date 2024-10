L’istituto Cattaneo - Deledda apre le porte alla città con le "Notti della moda" (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 25 ottobre, a Modena, tornano le “Notti della moda”: l’iniziativa di Rete TAM, la rete nazionale degli istituti dei settori Tessile, Abbigliamento e moda, con la collaborazione di Confindustria Accessori moda e Sistema moda Italia per permettere ai cittadini di conoscere meglio l’eccellenza Modenatoday.it - L’istituto Cattaneo - Deledda apre le porte alla città con le "Notti della moda" Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 25 ottobre, a Modena, tornano le “”: l’iniziativa di Rete TAM, la rete nazionale degli istituti dei settori Tessile, Abbigliamento e, con la collaborazione di Confindustria Accessorie SistemaItalia per permettere ai cittadini di conoscere meglio l’eccellenza

