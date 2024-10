Legge di Bilancio in bilico e disegni di legge urgenti: le sfide di oggi alla Camera (Di martedì 22 ottobre 2024) oggi il Parlamento affronta un’agenda fitta, mentre cresce l’attesa per la legge di Bilancio, ancora in fase di definizione. La conferenza stampa della premier Meloni è stata rinviata ufficialmente per l’assenza del vicepremier Tajani al G7, ma il vero motivo potrebbe essere legato, come riporta l’Ansa ai ritardi nei dettagli del testo. I punti chiave della Manovra restano le imposte differite attive, la tassazione delle criptovalute e il tetto agli stipendi pubblici. In aula, si discute il decreto-legge 145/2024 per l’ingresso dei lavoratori stranieri e la protezione delle vittime di caporalato, il disegno di legge sulle missioni internazionali e la creazione di una Commissione sui rischi idrogeologici. In programma anche modifiche allo Statuto del Friuli-Venezia Giulia e una legge per la ricostruzione post-calamità. Quifinanza.it - Legge di Bilancio in bilico e disegni di legge urgenti: le sfide di oggi alla Camera Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 22 ottobre 2024)il Parlamento affronta un’agenda fitta, mentre cresce l’attesa per ladi, ancora in fase di definizione. La conferenza stampa della premier Meloni è stata rinviata ufficialmente per l’assenza del vicepremier Tajani al G7, ma il vero motivo potrebbe essere legato, come riporta l’Ansa ai ritardi nei dettagli del testo. I punti chiave della Manovra restano le imposte differite attive, la tassazione delle criptovalute e il tetto agli stipendi pubblici. In aula, si discute il decreto-145/2024 per l’ingresso dei lavoratori stranieri e la protezione delle vittime di caporalato, il disegno disulle missioni internazionali e la creazione di una Commissione sui rischi idrogeologici. In programma anche modifiche allo Statuto del Friuli-Venezia Giulia e unaper la ricostruzione post-calamità.

