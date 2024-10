Le calciatrici contro la Fifa: «No sponsorizzazioni e legami con l'Arabia Saudita che viola i diritti delle donne» (Di martedì 22 ottobre 2024) Lettera aperta al presidente Infantino. Le atlete (più di 100 appartenenti a 24 paesi, c'è anche l'italiana Lineri) protestano contro «un regime autocratico» Vanityfair.it - Le calciatrici contro la Fifa: «No sponsorizzazioni e legami con l'Arabia Saudita che viola i diritti delle donne» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lettera aperta al presidente Infantino. Le atlete (più di 100 appartenenti a 24 paesi, c'è anche l'italiana Lineri) protestano«un regime autocratico»

106 calciatrici contro la Fifa e l’accordo con l’Arabia Saudita - The post 106 calciatrici contro la Fifa e l’accordo con l’Arabia Saudita appeared first on SportFace. e che opprime sistematicamente le donne”, per cui “non ha diritto di sponsorizzato il nostro bello sport”. La reazione arriva dopo che la Fifa nello scorso mese di aprile aveva introdotto Aramco come “socio mondiale principale” dell’organismo fino a fine 2027, assieme alla Coca Cola, Adidas, ... (Sportface.it)