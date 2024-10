La primissima Birkin della storia è in mostra (Di martedì 22 ottobre 2024) Donato dalla stessa Jane Birkin a un'asta di beneficienza, e successivamente acquistato da una collezionista e fondatrice di una famosa boutique vintage parigina, il primo prototipo dell'iconica borsa - con caratteristiche del tutto uniche - è in mostra, fino al 31 ottobre, nella nuova sede di Sotheby's a Parigi Vanityfair.it - La primissima Birkin della storia è in mostra Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Donato dalla stessa Janea un'asta di beneficienza, e successivamente acquistato da una collezionista e fondatrice di una famosa boutique vintage parigina, il primo prototipo dell'iconica borsa - con caratteristiche del tutto uniche - è in, fino al 31 ottobre, nella nuova sede di Sotheby's a Parigi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La primissima Birkin della storia è in mostra - Donato dalla stessa Jane Birkin a un'asta di beneficienza, e successivamente acquistato da una collezionista e fondatrice di una famosa boutique vintage parigina, il primo prototipo dell'iconica borsa ... (vanityfair.it)

Napoli, Campania teatro festival: al teatro Nuovo «Il principe dei sogni belli» - Ai margini di una cittadina di provincia, a ridosso delle campagne. In una saletta isolata, Elio, imprenditore edile di mezz’età, sta contrattando con Dragon, ventenne dai ... (ilmattino.it)

La Birkin di Hermès (quella originale di Jane Birkin) sarà esposta in Francia per la prima volta in assoluto - Per la prima volta in assoluto, la borsa Birkin originale di Jane Birkin viene esposta in Francia. Fino al 31 ottobre, Sotheby’s celebra questo iconico accessorio con una mostra intitolata “Excellence ... (msn.com)