Kvaratskhelia e il Napoli lontani sia sull’ingaggio sia sulla clausola Corsport

(Di martedì 22 ottobre 2024)e ilsiasia) Scrive così Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: La proposta del club: 5 milioni più bonus di base, così da arrivare a pareggiare lo stipendio da 6 milioni di Lukaku e diventare in un clic il più pagato della rosa, con ritocchi progressivi a scalare fino al 2029, più l’apertura a trattare l’inserimento di unarescissoria in stile-Osi prima maniera (superiore a 100 milioni). Controproposta dell’entourage dell’attaccante: 8 milioni di base con tanto direscissoria di livello-Osi seconda maniera (inferiore ai 100). Il ds Manna e l’agente del calciatore, Mamuka Jugeli, hanno in agenda un nuovo incontro: a Milano, a ridosso della partita con il Milan in programma martedì a San Siro, oppure ase il manager arriverà per la sfida di sabato contro il Lecce.