Juventus-Stoccarda Fagioli | Abbiamo avuto delle difficoltà Ora nessun contraccolpo pensiamo all’Inter

"Loro sono partiti subito forte, hanno tenuto la palla meglio di noi. Siamo andati un po' in difficoltà e facevamo fatica ad arrivare davanti. Potevamo fare meglio nel primo tempo, poi alcuni episodi hanno condizionato la partita". Così Nicolò Fagioli ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Juventus contro lo Stoccarda a Torino. Il centrocampista vuole però subito mettersi alle spalle il ko odierno: "nessun contraccolpo, ora torniamo a lavorare e pensiamo all'Inter. È ovvio che la sconfitta fa male, è la prima stagionale, ma loro hanno meritato. Dobbiamo analizzare questa sconfitta e preparare al meglio l'Inter".

La storia di quei lavoratori sconosciuti che hanno riempito la dispensa di 35 famiglie monzesi in difficoltà - “L’azienda ha voluto rimanere in anonimato, ma avrei voluto ringraziare pubblicamente uno per uno tutti coloro che, non solo hanno donato la spesa, ma hanno anche dedicato qualche ora del proprio tempo libero per confezionare i pacchi che sono stati distribuiti a 35 famiglie in difficoltà. Mi... (Monzatoday.it)

Conte : “Cagliari un campo difficile - sulle palle lunghe ci hanno messi in difficoltà” - Antonio Conte a Sky Sport, dopo la vittoria del Napoli contro il Cagliari Queste le parole di Antonio Conte, dopo l’importante vittoria del suo Napoli … L'articolo Conte: “Cagliari un campo difficile, sulle palle lunghe ci hanno messi in difficoltà” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Empoli - Rebecca Corsi SFIDA la Juve : «Hanno già un’IDENTITA’ precisa con Thiago Motta - ma non vediamo l’ORA. Possiamo metterli in DIFFICOLTA’» - INIZIO STAGIONE – «Un bell’inizio, ma è solo un inizio. Siamo consapevoli delle difficoltà della Serie A, di quanto il percorso sia ancora lunghissimo. Le parole di Rebecca Corsi, amministratrice delegata dell’Empoli, sulla sfida in programma contro la Juventus Rebecca Corsi, ad dell’Empoli, ha parlato a Tuttosport della sfida in programma contro la Juventus. (Calcionews24.com)