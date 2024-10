Italia femminile, Soncin: “Dobbiamo alzare l’asticella, Dragoni talento” (Di martedì 22 ottobre 2024) Primo raduno stagionale a Coverciano per l’Italia femminile. Le azzurre di Andrea Soncin si preparano agli impegni di settimana prossima. Ecco le parole del commissario tecnico dal ritiro: “Le ragazze hanno già tanti minuti nelle gambe. Ora Dobbiamo alzare l’asticella. Dragoni è un talento che va coltivato e accompagnato. Schatzer debutterà a breve. Siamo in costante contatto con i club per personalizzare la crescita di ogni calciatrice. Serve competitività interna nel gruppo e questo sicuramente aiuta la crescita dell’insieme”. Italia femminile, Soncin: “Dobbiamo alzare l’asticella, Dragoni talento” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Primo raduno stagionale a Coverciano per l’. Le azzurre di Andreasi preparano agli impegni di settimana prossima. Ecco le parole del commissario tecnico dal ritiro: “Le ragazze hanno già tanti minuti nelle gambe. Oraè unche va coltivato e accompagnato. Schatzer debutterà a breve. Siamo in costante contatto con i club per personalizzare la crescita di ogni calciatrice. Serve competitività interna nel gruppo e questo sicuramente aiuta la crescita dell’insieme”.: “” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia femminile - Soncin : “C’è molta attenzione ai comportamenti negativi” - La lettera vede fra le sue firmatarie anche la calciatrice della Roma e capitana azzurra, Elena Linari. The post Italia femminile, Soncin: “C’è molta attenzione ai comportamenti negativi” appeared first on SportFace. Per quanto riguarda la scelta di Elena Linari e delle altre calciatrici sono individuali, sarebbe il caso di parlarne con lei ma ancora non ho avuto modo e tempo di affrontare ... (Sportface.it)

Femminile - il Ct della Nazionale Andrea Soncin incontra la Juventus Women - Giovedì mattina, Soncin ha fatto tappa a Torino, dove ha assistito all'allenamento congiunto. Con l’imminente avvio del campionato di Serie A Femminile, il commissario tecnico della Nazionale femminile, Andrea Soncin, ha ripreso il suo tour nei centri sportivi delle squadre del massimo campionato. (Today.it)

Calcio femminile : ct azzurro Soncin in visita a Lazio e Roma - Il commissario tecnico della Nazionale di calcio femminile Andrea Soncin ha fatto visita a Roma e Lazio. The post Calcio femminile: ct azzurro Soncin in visita a Lazio e Roma appeared first on SportFace. Dopo aver assistito alla partita amichevole tra Como Women e Fiorentina e aver fatto tappa alla sede dell’Inter, il Ct ha fatto visita alle due squadre della capitale, impegnate nei ... (Sportface.it)