Israele sgomina una fitta rete interna di spie legate all’Iran e intanto continua a martellare la Striscia di Gaza e il Libano (Di martedì 22 ottobre 2024) Da un lato, la guerra nella Striscia di Gaza e in Libano contro i nemici esterni; dall’altro, quella interna con cui Israele ha smantellato a Gerusalemme est una vasta rete di spie al soldo dell’Iran. Proprio quest’ultima rappresenta la novità del conflitto in Medio Oriente, emersa a seguito del blitz della polizia israeliana che ha arrestato sette residenti di Gerusalemme est, sospettati di spionaggio a favore dell’Iran e di pianificare attacchi in Israele, tra cui l’assassinio di uno scienziato nucleare israeliano e di un sindaco di una città nel centro del Paese. A renderlo noto è lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno, che ha precisato come questo sia il secondo blitz, successivo a quello di lunedì, in cui erano state arrestate altre sette persone accusate di aver fotografato e raccolto informazioni su siti militari sensibili, sempre per conto di Teheran. Lanotiziagiornale.it - Israele sgomina una fitta rete interna di spie legate all’Iran e intanto continua a martellare la Striscia di Gaza e il Libano Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Da un lato, la guerra nelladie incontro i nemici esterni; dall’altro, quellacon cuiha smantellato a Gerusalemme est una vastadial soldo dell’Iran. Proprio quest’ultima rappresenta la novità del conflitto in Medio Oriente, emersa a seguito del blitz della polizia israeliana che ha arrestato sette residenti di Gerusalemme est, sospettati di spionaggio a favore dell’Iran e di pianificare attacchi in, tra cui l’assassinio di uno scienziato nucleare israeliano e di un sindaco di una città nel centro del Paese. A renderlo noto è lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno, che ha precisato come questo sia il secondo blitz, successivo a quello di lunedì, in cui erano state arrestate altre sette persone accusate di aver fotografato e raccolto informazioni su siti militari sensibili, sempre per conto di Teheran.

