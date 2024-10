Gaeta.it - Inter, si ferma Francesco Acerbi: infortunio che compromette le prossime sfide in Champions e in Serie A

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’deve affrontare una significativa perdita in vista dei prossimi impegni calcistici., uno dei difensori più importanti della rosa nerazzurra, è costretto a saltare la partita diLeague prevista per domani contro lo Young Boys. Le notizie riguardo la sua condizione non rassicurano, e la sua presenza per la sfida cruciale di domenica contro la Juventus appare altamente improbabile. L’di: le circostanze La questione è emersa domenica scorsa, durante la partita di campionato trae Roma. In un momento decisivo del match,ha accusato un dolore al bicipite femorale della coscia sinistra, costringendolo a lasciare il campo anzitempo.