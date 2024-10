Gaeta.it - Incidente multiplo sull’autostrada A4: tre feriti tra Dalmine e Capriate, nessuno in pericolo di vita

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unstradale avvenuto nella mattinata di oggi ha coinvolto diversi veicoli e causato ferite a tre persone lungo l’autostrada A4, nella sezione compresa tra, in provincia di Bergamo. Grazie all’intervento tempestivo dei servizi di emergenza, le condizioni deinon destano preoccupazione. L’evento ha suscitato preoccupazione tra gli automobilisti e ha generato ripercussioni sul traffico nella zona. Di seguito, i dettagli dell’e le operazioni di soccorso. Dinamica dell’sulla A4 Alle ore 6:00 di oggi, un gravesi è verificato nella carreggiata in direzione di Torino dell’autostrada A4. Secondo le segnalazioni di Autostrade per l’Italia, il sinistro ha coinvolto quattro furgoni e un’autovettura, che si sarebbero tamponati in successione.