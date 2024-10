Lanazione.it - IL SOLE D’INVERNO: NON SOLO METE ESOTICHE.

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’autunno è iniziato da poco e in tanti hanno nostalgia di quelle temperature e di quel contesto estivo che riporta alla mente mare, vacanze e relax. Oggi, alle interminabili giornate disi sono sostituite cielo plumbeo o piovoso e ore di luce molto più brevi. Ma, per rimediare a tutto questo, c’è una soluzione che sloWays, tour operator italiano con base a Firenze e specializzato in viaggi a piedi autoguidati lungo i grandi cammini d’Italia ed Europa, ha pensato proprio per tutti quelli che sentono la malinconia per il periodo estivo. In autunno ed inverno, infatti, una buona soluzione al logorio della vita moderna – come recitava un famoso spot – è quello delle vacanze al, riconnettendosi con la natura e ricaricando le energie, godendo dei benefici che ne conseguono.