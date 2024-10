Ibrahimovic dal rettangolo verde al ring: pronto a debuttare nel mondo della boxe? E i tifosi del Milan mugugnano (Di martedì 22 ottobre 2024) Ibrahimovic conferma di essere un personaggio a tutto tondo e, anche ora che ha appeso gli scarpini al chiodo, continua a far parlare di sé soprattutto per le “gesta” fuori dal campo. Sarebbe davvero clamorosa l’ultima indiscrezione secondo la quale lo svedese sarebbe pronto a salire sul ring per debuttare nel mondo della boxe. Ibra, l’attuale Senior Advisor del Milan, avrebbe già allacciato dei contatti con il crossover boxing di Misfits, considerata la nuova evoluzione delle arti marziali che coinvolge vip ed ex campioni. L’ex calciatore avrebbe già avuto una call tramite FaceTime con il suo manager e Mams Taylor, presidente e ad di Misfits boxing. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 22 ottobre 2024)conferma di essere un personaggio a tutto tondo e, anche ora che ha appeso gli scarpini al chiodo, continua a far parlare di sé soprattutto per le “gesta” fuori dal campo. Sarebbe davvero clamorosa l’ultima indiscrezione secondo la quale lo svedese sarebbea salire sulpernel. Ibra, l’attuale Senior Advisor del, avrebbe già allacciato dei contatti con il crossover boxing di Misfits, considerata la nuova evoluzione delle arti marziali che coinvolge vip ed ex campioni. L’ex calciatore avrebbe già avuto una call tramite FaceTime con il suo manager e Mams Taylor, presidente e ad di Misfits boxing.

