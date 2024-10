I 100 euro in più al giorno ai poliziotti del Cpr in Albania: «Ma non facciamo niente e qui manca anche lo spazzolone del water» (Di martedì 22 ottobre 2024) «Lo faremo sapere». Nella risposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a chi gli chiedeva quanto costasse davvero il Cpr in Albania ci sono tutte le perplessità di un modello che, tra un’emergenza giuridica e l’altra, rischia di saltare. Il responsabile del Viminale ha sostenuto che le navi della Marina per il trasporto a Shengjin e Gjader sono già utilizzate. E che lo Stato spende già «1,7 miliardi l’anno per dare assistenza a persone che nel 70% dei casi sono destinate a vedersi bocciata la domanda d’asilo». Ma uno spreco (supposto) non ne giustifica un altro. Intanto però nel centro che ha accolto solo 7 cittadini bengalesi e 5 egiziani dalla sua apertura (in ritardo di mesi) ci sono cento poliziotti con le mani in mano. I soldi pubblici Ciascuno riceve un extra di 100 euro in busta paga per la trasferta, più vitto e alloggio. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024) «Lo faremo sapere». Nella risposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a chi gli chiedeva quanto costasse davvero il Cpr inci sono tutte le perplessità di un modello che, tra un’emergenza giuridica e l’altra, rischia di saltare. Il responsabile del Viminale ha sostenuto che le navi della Marina per il trasporto a Shengjin e Gjader sono già utilizzate. E che lo Stato spende già «1,7 miliardi l’anno per dare assistenza a persone che nel 70% dei casi sono destinate a vedersi bocciata la domanda d’asilo». Ma uno spreco (supposto) non ne giustifica un altro. Intanto però nel centro che ha accolto solo 7 cittadini bengalesi e 5 egiziani dalla sua apertura (in ritardo di mesi) ci sono centocon le mani in mano. I soldi pubblici Ciascuno riceve un extra di 100in busta paga per la trasferta, più vitto e alloggio.

Hub migranti in Albania - Nordio : "I giudici non hanno compreso la sentenza della Corte Europea" - (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2024 "Siamo arrivati a questo punto a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia Europea che non è stata ben compresa: la sentenza è molto complessa e articolata e anche scritta in francese, probabilmente non è stata ben compresa o ben letta. In altre parole questa sentenza, oltre a ribadire il principio che è compito degli Stati individuare quali siano gli ... (Iltempo.it)

Hub migranti in Albania - Nordio : "I giudici non hanno compreso la sentenza della Corte Europea" - In altre parole questa sentenza, oltre a ribadire il principio che è compito degli Stati individuare quali siano gli Stati sicuri, pone poi delle condizioni nel momento in cui un giudice intenda dare una definizione diversa di Stato sicuro in merito alla situazione di determinate persone. Il nocciolo di questa sentenza, è che il giudice deve, nel momento in cui si pronuncia, dire in maniera ... (Liberoquotidiano.it)

Albania - Nordio “Sentenza Giustizia Europea non compresa bene” - . ROMA (ITALPRESS) – “Decreto sui paesi sicuri? Nasce da una sentenza della giustizia europea molto complessa ed articolata e chiaramente non è stata ben compresa: oltre a ribadire il principio che è compito degli Stati definire il concetto di Stati sicuri, pone alla fine delle condizioni nel momento in cui la giurisdizione di un paese intenda dare una definizione diversa dello Stato sicuro in ... (Ildenaro.it)