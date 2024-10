Highlights Serie A | Verona-Monza 0-3, Dany Mota show! (Di martedì 22 ottobre 2024) Verona-Monza è il posticipo del lunedì che chiude l’ottava giornata di Serie A terminato sul punteggio di 0-3 grazie alla doppietta di Dany Mota e alla rete di Bianco. Prima vittoria in campionato per la squadra di Alessandro Nesta. Di seguito gol e Highlights della partita. TRIS LETALE – Il Monza festeggia il primo successo in campionato grazie al 3-0 contro l’Hellas Verona. Risultato sorprendente al Bentegodi perché prima di ieri sera Alessandro Nesta non aveva ancora ottenuto la vittoria numero uno della stagione di Serie A. Ci sono volute 8 giornate, ma finalmente i brianzoli hanno risposto presente al campionato. Sblocca il match Dany Mota al minuto 9 al volo su un assist strepitoso di Gianluca Caprari. Nella ripresa succede tutto nel quarto d’ora finale. Inter-news.it - Highlights Serie A | Verona-Monza 0-3, Dany Mota show! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024)è il posticipo del lunedì che chiude l’ottava giornata diA terminato sul punteggio di 0-3 grazie alla doppietta die alla rete di Bianco. Prima vittoria in campionato per la squadra di Alessandro Nesta. Di seguito gol edella partita. TRIS LETALE – Ilfesteggia il primo successo in campionato grazie al 3-0 contro l’Hellas. Risultato sorprendente al Bentegodi perché prima di ieri sera Alessandro Nesta non aveva ancora ottenuto la vittoria numero uno della stagione diA. Ci sono volute 8 giornate, ma finalmente i brianzoli hanno risposto presente al campionato. Sblocca il matchal minuto 9 al volo su un assist strepitoso di Gianluca Caprari. Nella ripresa succede tutto nel quarto d’ora finale.

Verona-Monza - Zanetti : “In Serie A gli errori si pagano a caro prezzo” - In Serie A gli errori si pagano a caro prezzo. Noi dobbiamo essere aggressivi, evitando di portarci il pericolo in casa, altrimenti siamo vulnerabili. Abbiamo un problema da risolvere dal punto di vista mentale”. Così Paolo Zanetti ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta del Verona in casa contro il Monza per 0-3. (Sportface.it)

Highlights e gol Verona-Monza 0-3 : Serie A 2024/2025 (VIDEO) - The post Highlights e gol Verona-Monza 0-3: Serie A 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Pesanti gli errori di Bradaric e Faraoni. . Ecco le azioni salienti e le reti della partita. Nel match che chiude il turno di campionato e che regala la prima vittoria stagionale ad Alessandro Nesta, il mattatore della serata è Dany Mota, autore di una doppietta: il terzo gol porta la firma di ... (Sportface.it)

Calcio - il Monza rifila un netto 3-0 in trasferta al Verona e trova la sua prima vittoria stagionale in Serie A - Dopo un avvio di stagione da incubo, il Monza batte un colpo ed espugna il ‘Bentegodi’ battendo 3-0 l’Hellas Verona nel posticipo dell’ottava giornata della Serie A 2024-2025 di calcio maschile. I padroni di casa, al rientro in campo, vanno ancora vicini al pareggio con Lajovic che trova però la risposta di un attento Turati. (Oasport.it)