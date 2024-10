Grande Fratello, le concorrenti contro Shaila Gatta dopo la diretta: "Siamo sconvolte! Una furba, ha mentito a tutte noi" (Di martedì 22 ottobre 2024) Le concorrenti del Grande Fratello deluse e scioccate dal comportamento assunto da Shaila Gatta, che nell'ultima puntata del reality show di Canale 5 ha rivelato che fuori dalla famosa Casa non aspetterebbe Javier Martinez. Comingsoon.it - Grande Fratello, le concorrenti contro Shaila Gatta dopo la diretta: "Siamo sconvolte! Una furba, ha mentito a tutte noi" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ledeldeluse e scioccate dal comportamento assunto da, che nell'ultima puntata del reality show di Canale 5 ha rivelato che fuori dalla famosa Casa non aspetterebbe Javier Martinez.

Grande Fratello 25 - Maica Benedicto ha una missione segreta : il vero motivo del suo ingresso - Al momento però non emerge nient’altro ma dalla Spagna fanno sapere di fare molta attenzione ai prossimi movimenti della spagnola e soprattutto ai suoi discorsi. Si parla di una permanenza di una singola settimana. Dalla penisola iberica è arrivata invece la bellissima Maica Benedicto, 25enne originaria di Cartagena (Murcia). (Anticipazionitv.it)

Grande Fratello - inquilini shockati da Shaila Gatta : “La sua è crudeltà - è una furba che ha mentito a tutti!” - Pamela ha detto: “Non cancello il bene che le voglio, ma lei ha proprio sbagliato. Ma vi rendete conto?”. Non è carino per te, sa benissimo che tu provavi qualcosa. L’ex velina, convinta di essere prossima all’eliminazione, è stata messa alla strette dal conduttore Alfonso Signorini che le ha chiesto, chiaro e tondo, se ci sarebbe stato un futuro per loro fuori dalla Casa. (Isaechia.it)

Grande Fratello - Javier rivela ciò che tutti avevano capito : "Shaila mi ha detto che per lei è solo lavoro" - Nella puntata di lunedì 21 ottobre, la ballerina ha deciso di allontanarsi da Javier e di tornare sui suoi passi con Lorenzo Spolverato, proprio prima di partire per la Spagna, dove vivrà una settimana all'interno della casa del Gran Hermano. Dopo la fine della nona puntata del reality show, il pallavolista argentino ha spiegato cosa gli aveva detto Shaila nei giorni scorsi. (Movieplayer.it)