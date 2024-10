Giornate Napoletane della Salute: in piazza del Plebiscito, un weekend di prevenzione e benessere (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 26 e 27 ottobre piazza del Plebiscito si trasformerà in un grande spazio dedicato alla Salute e al benessere con la terza edizione di “Salute per tutti”, un’iniziativa di prevenzione ed informazione medica organizzata dal Comune di Napoli che gode del patrocinio della Regione Campania e Napolitoday.it - Giornate Napoletane della Salute: in piazza del Plebiscito, un weekend di prevenzione e benessere Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 26 e 27 ottobredelsi trasformerà in un grande spazio dedicato allae alcon la terza edizione di “per tutti”, un’iniziativa died informazione medica organizzata dal Comune di Napoli che gode del patrocinioRegione Campania e

Primari del Cardarelli in piazza per le Giornate Napoletane della Salute - 00 col focus “Il Diabete in gravidanza: consigli utili per la salute della mamma e del bambino” il reparto di chirurgia plastica sabato alle ore 12. 00 con “Anziani in movimento: consigli utili per una vita attiva e sana” l’unità di immunologia domenica alle ore 13. 00 col focus “”Grandi ustionati: le testimonianze di chi ce l’ha fatta” il centro anti veleni sabato alle ore 17. (Impresaitaliana.net)

Primari del Cardarelli in piazza per le Giornate Napoletane della Salute - Pazienti protagonisti degli incontri tematici con domande e testimonianze. Il focus dell’attività, infatti, si […]. Il Cardarelli è in piazza del Plebiscito il prossimo weekend per orientare i cittadini su alcune tematiche di salute in cui l’ospedale napoletano è una riconosciuta eccellenza. Primari del Cardarelli in piazza per le Giornate Napoletane della Salute: focus sulle eccellenze. (2anews.it)

Ospedale Cardarelli in piazza del Plebiscito : eventi informativi per la salute questo weekend - L’iniziativa ha come obiettivo fornire ai cittadini utili informazioni sanitarie e presentare i servizi specializzati offerti dall’ospedale. La presenza di esperti, come il direttore sanitario dell’Azienda, Mario Massimo Mensorio, e dei primari dell’ospedale, evidenzia l’importanza dell’evento e la volontà di creare un dialogo diretto tra professionisti della salute e cittadini. (Gaeta.it)