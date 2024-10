GialappaShow: l’ospite della prossima puntata (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella prima puntata c’è stata Laura Pausini È andata in onda ieri, 21 ottobre, la quarta edizione di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Condotto ancora una volta da Mago Forest, affiancato solo ieri da Laura Pausini, ha ottenuto ottimi ascolti. La prima puntata dello show – su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand – ha registrato complessivamente 1.277.264 spettatori medi. Nel dettaglio, il solo primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha fatto registrare 953.538 spettatori medi pari a al 5,61% di share (solo TV8 ha totalizzato 821.956 spettatori medi e 4,84% di share). A lunedì prossimo con una nuova scoppiettante puntata del #GialappaShow ? pic.twitter. Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella primac’è stata Laura Pausini È andata in onda ieri, 21 ottobre, la quarta edizione di, il programmaGialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Condotto ancora una volta da Mago Forest, affiancato solo ieri da Laura Pausini, ha ottenuto ottimi ascolti. La primadello show – su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand – ha registrato complessivamente 1.277.264 spettatori medi. Nel dettaglio, il solo primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha fatto registrare 953.538 spettatori medi pari a al 5,61% di share (solo TV8 ha totalizzato 821.956 spettatori medi e 4,84% di share). A lunedì prossimo con una nuova scoppiettantedel #? pic.twitter.

GialappaShow 2024 streaming e diretta tv : dove vedere la prima puntata - La prima puntata andrà in onda lunedì 21 ottobre 2024; l’ultima lunedì 2 dicembre 2024. In tv Il programma va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Tv8. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: lunedì 21 ottobre 2024 OGGI Seconda puntata: lunedì 28 ottobre 2024 Terza puntata: lunedì 4 novembre 2024 Quarta puntata: lunedì 11 novembre 2024 Quinta ... (Tpi.it)

Gialappashow - Laura Pausini co-conduttrice. Dove e quando vedere la prima puntata - . Nella prima puntata, in onda lunedì 21 ottobre, Forest sarà affiancato da una co-conduttrice davvero speciale: Laura Pausini. Nota per la sua autoironia e il suo carisma, Laura non si limiterà a fare da spalla: interagirà infatti con i comici presenti in studio, regalando momenti esilaranti e imprevedibili. (Dilei.it)

GialappaShow del 21 ottobre 2024 su Tv8 : cast e ospiti della prima puntata - Lunedì 21 ottobre la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’inseparabile del Mago Forest propone la prima puntata della quarta stagione di GialappaShow. Da vedere Ubaldo Pantani nei panni di Bruno Vespa, Brenda Lodigiani che continua a stupire con le sue imitazioni musicali tra cui ovviamente Annalaisa e i nuovi Lazza e Angela, la ... (Ascoltitv.it)