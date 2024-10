G7, la ‘prima volta’ di Israele, Anp e Libano insieme da inizio della guerra a Gaza (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una conferenza per la ricostruzione di Gaza, del Libano e del nord di Israele. E' la proposta lanciata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che a Pescara ha dato il via oggi al G7 Sviluppo con l'annuncio di altri 25 milioni di euro per le popolazioni delle aree devastate dalla guerra. La ministeriale, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una conferenza per la ricostruzione di, dele del nord di. E' la proposta lanciata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che a Pescara ha dato il via oggi al G7 Sviluppo con l'annuncio di altri 25 milioni di euro per le popolazioni delle aree devastate dalla. La ministeriale,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tajani lancia proposta di conferenza internazionale per la ricostruzione di Gaza - Libano e Nord Israele - Antonio Tajani ha chiarito l’importanza del dialogo come strumento per promuovere la pace. I nuovi aiuti umanitari e i progetti di assistenza Il pacchetto di aiuti presentato da Tajani include un centinaio di milioni di euro destinati all’emergenza umanitaria. Questo risultato è stato frutto di colloqui diretti con le autorità israeliane, a cui Tajani ha sottolineato la necessità e l’urgenza di ... (Gaeta.it)

G7 - la ‘prima volta’ di Israele - Anp e Libano insieme da inizio della guerra a Gaza - La proposta di Tajani al vertice di Pescara: una conferenza per ricostruire Gaza. L'Italia stanzia altri 25 milioni di euro di aiuti Una conferenza per la ricostruzione di Gaza, del Libano e del nord di Israele. E' la proposta lanciata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che a Pescara ha dato il via oggi al […]. (Sbircialanotizia.it)

Medioriente - Tajani : “Riunire Libano - Israele e Palestina a G7 è passo in avanti per la pace” - Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, a Pescara nel punto stampa con i giornalisti a conclusione della prima giornata di incontri del G7 sviluppo. “Ognuno di loro ha parlato con i rappresentanti del G7 e delle Nazioni Unite”, ha aggiunto Tajani spiegando che l’oggetto delle riunioni erano “gli aiuti umanitari. (Lapresse.it)