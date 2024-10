Ettorre “Medaglie e tanti giovani, vela azzurra in salute” (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il bilancio del quadriennio olimpico per la Federazione Italiana vela, ormai in archivio dopo i Giochi di Parigi 2024, è “estremamente positivo, non solo per il risultato assoluto delle Olimpiadi e delle due Medaglie d’oro, con l’unico titolo italiano, quello di Tita e Banti nel Nacra 17, che si è ripetuto dopo Tokyo, ma anche per la prestazione eccezionale di tutta la squadra azzurra. La trasferta di Marsiglia (dove si sono disputate le gare olimpiche, ndr) per la vela italiana è stata incredibile, con tanti giovani che stanno venendo fuori e tanti piazzamenti vicini al podio che ci fanno ben sperare per il percorso verso Los Angeles 2028”. A parlare, in un’intervista nella sede romana dell’Agenzia di stampa Italpress, è il presidente della FIV Francesco Ettorre, reduce da un’estate ‘caldissimà che ha ribadito la forza della vela tricolore. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il bilancio del quadriennio olimpico per la Federazione Italiana, ormai in archivio dopo i Giochi di Parigi 2024, è “estremamente positivo, non solo per il risultato assoluto delle Olimpiadi e delle dued’oro, con l’unico titolo italiano, quello di Tita e Banti nel Nacra 17, che si è ripetuto dopo Tokyo, ma anche per la prestazione eccezionale di tutta la squadra. La trasferta di Marsiglia (dove si sono disputate le gare olimpiche, ndr) per laitaliana è stata incredibile, conche stanno venendo fuori epiazzamenti vicini al podio che ci fanno ben sperare per il percorso verso Los Angeles 2028”. A parlare, in un’intervista nella sede romana dell’Agenzia di stampa Italpress, è il presidente della FIV Francesco, reduce da un’estate ‘caldissimà che ha ribadito la forza dellatricolore.

