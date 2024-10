Elezioni Liguria 2024: date e orari, candidati e ultimi sondaggi sulle regionali (Di martedì 22 ottobre 2024) Le Elezioni regionali 2024 in Liguria si svolgeranno domenica 27 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 28 ottobre dalle ore 7 alle ore 15. Dopo le dimissioni di Giovanni Toti a seguito dell'inchiesta per corruzione, gli elettori dovranno scegliere il nuovo presidente di Regione e rinnovare il Consiglio regionale. I due candidati principali, stando anche agli ultimi sondaggi, sono Andrea Orlando per il centrosinistra e Marco Bucci per il centrodestra. Fanpage.it - Elezioni Liguria 2024: date e orari, candidati e ultimi sondaggi sulle regionali Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Leinsi svolgeranno domenica 27 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 28 ottobre dalle ore 7 alle ore 15. Dopo le dimissioni di Giovanni Toti a seguito dell'inchiesta per corruzione, gli elettori dovranno scegliere il nuovo presidente di Regione e rinnovare il Consiglio regionale. I dueprincipali, stando anche agli, sono Andrea Orlando per il centrosinistra e Marco Bucci per il centrodestra.

Elezioni - gli animalisti ai candidati : "Le nostre proposte - in Liguria serve un garante per i diritti degli animali" - Dopo le polemiche dei giorni scorsi si torna a parlare di animali in campagna elettorale in Liguria, con due associazioni, Gaia e Lav, che hanno letto i programmi e ascoltato le dichiarazioni dei candidati presidenti elaborando critiche e proposte. . Regionali: cosa dicono i candidati sul tema. (Genovatoday.it)

Elezioni regionali in Liguria : 480.000 elettori a Genova per il voto del 27 e 28 ottobre 2024 - Questo approccio mira a garantire che ogni elettore sia ben informato e possa esercitare il proprio diritto di voto con facilità. Le votazioni si svolgeranno in due giornate distinte, con orari specifici che permetteranno agli elettori di partecipare attivamente. Nel municipio VIII – Medio Levante, i seggi sono stati spostati dalla Scuola Primaria “Diaz” in via Cesare Battisti alla Scuola ... (Gaeta.it)

Elezioni regionali 2024. Rush finale per la Liguria. Ma si guarda già al 2025 - E per l’importanza dei potentati e le conventicole locali su cui si fonda ormai il radicamento dei maggiori partiti politici tradizionali: dal Pd a Fratelli d’Italia, dalla Lega a Forza Italia. Dallo staff del candidato Andrea Orlando si fanno professioni di ottimismo alla luce delle "piazze piene" fino a tarda sera dalla costa all’entroterra. (Quotidiano.net)