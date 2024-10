Elezioni in Umbria, il centrodestra di Donatella Tesei in (lieve) vantaggio a un mese dal voto – Il sondaggio (Di martedì 22 ottobre 2024) A meno di un mese dalle Elezioni regionali in Umbria, il centrodestra di sarebbe in leggero vantaggio sul centro-sinistra. La presidente uscente Donatella Tesei è data infatti davanti alla sfidante Stefania Proietti di meno di due punti percentuali. Sono i dati che emergono dal primo sondaggio Corriere dell’Umbria-TechnoConsumer, che stima per la presidente uscente una forbice tra il 42,3% e il 47,3%. Un vantaggio dunque molto più risicato rispetto ad altri sondaggi, che negli scorsi giorni davano Tesei comodamente al comando di quasi 6 punti percentuali. Sarà dunque determinante, da qui al weekend elettorale del 17-18 novembre, convincere gli indecisi. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024) A meno di undalleregionali in, ildi sarebbe in leggerosul centro-sinistra. La presidente uscenteè data infatti davanti alla sfidante Stefania Proietti di meno di due punti percentuali. Sono i dati che emergono dal primoCorriere dell’-TechnoConsumer, che stima per la presidente uscente una forbice tra il 42,3% e il 47,3%. Undunque molto più risicato rispetto ad altri sondaggi, che negli scorsi giorni davanocomodamente al comando di quasi 6 punti percentuali. Sarà dunque determinante, da qui al weekend elettorale del 17-18 novembre, convincere gli indecisi.

