E adesso cosa succede alla piattaforma anti pezzotto? (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo stop a Google Drive ha riacceso il dibattito sulla piattaforma. Per gli esperti il sistema che la regola non funziona e ignora una parte del funzionamento di Internet. Zorzoni (provider italiani): "È incostituzionale". Eppure pochi credono che possa essere abbandonata. Semmai

