Durazzano in attesa dell'esito del TAR, la sindaca Grasso: "Dall'opposizione notizie fuorvianti"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl prossimo 24 ottobre, i giudici della VII Sezione del TAR Campania presieduto da Michelangelo Maria Liguori, sarà chiamato a pronunciarsi circa il ricorso per il risultato delle Elezioni Amministrative di Giugno quando l’esito fu determinato da uno scarto veramente relativo, conche fu proclamata sindaco dicon soli due voti in più sullo sfidante Buffolino. La pronuncia del TAR Campania sta tenendo banco già da alcune settimane, considerando che un eventuale esito negativo proietterebbe in maniera definitiva l’amministrazione comunale verso il 2029 (seppur resta la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato); mentre in maniera opposta un eventuale esito positivo rimetterebbe tutto in discussione con l’avvio delle procedure di ri-conteggio delle schede ed un possibile ribaltamento del risultato elettorale.