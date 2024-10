Donna uccisa a Gravina, il marito si toglie la vita in carcere (Di martedì 22 ottobre 2024) Era in carcere, accusato di aver ucciso sua moglie 60enne, Maria Arcangela Turturo, lo scorso 6 ottobre a Gravina. Il 65enne Giuseppe Lacarpia si sarebbe suicidato la scorsa notte in una cella. Il corpo dell'uomo, riporta l'Ansa, sarebbe stato ritrovato senza vita dagli agenti della Polizia Baritoday.it - Donna uccisa a Gravina, il marito si toglie la vita in carcere Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Era in, accusato di aver ucciso sua moglie 60enne, Maria Arcangela Turturo, lo scorso 6 ottobre a. Il 65enne Giuseppe Lacarpia si sarebbe suicidato la scorsa notte in una cella. Il corpo dell'uomo, riporta l'Ansa, sarebbe stato ritrovato senzadagli agenti della Polizia

