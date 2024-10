Docenti precari, una situazione esplosiva: è il momento di dire basta (Di martedì 22 ottobre 2024) di Giuseppe Mammana Mentre Valditara presenta con toni trionfalistici i progetti di intelligenza artificiale che partiranno in alcuni regioni, e che nel lungo termine potrebbero mutare il volto della scuola italiana, i Docenti attraversano una crisi irreversibile, un caos che sta per mettere a repentaglio il ruolo degli insegnanti e del sistema di inclusione italiano. A partire da quest’anno migliaia di supplenti, specializzati sul sostegno per la secondaria di secondo grado (Adss), resteranno a casa, a seguito di alcune scelte ministeriali. A Roma, ad esempio, su 8.000 persone iscritte in prima fascia Adss, solo 3.000 hanno ottenuto un incarico annuale. Una situazione esplosiva che ha spinto i Docenti, nel giro di pochi mesi, a partecipare a diversi scioperi. Prima manifestando davanti le scalinate del Miur, ad uno sciopero indetto dalla Cgil, il 4 settembre. Ilfattoquotidiano.it - Docenti precari, una situazione esplosiva: è il momento di dire basta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) di Giuseppe Mammana Mentre Valditara presenta con toni trionfalistici i progetti di intelligenza artificiale che partiranno in alcuni regioni, e che nel lungo termine potrebbero mutare il volto della scuola italiana, iattraversano una crisi irreversibile, un caos che sta per mettere a repentaglio il ruolo degli insegnanti e del sistema di inclusione italiano. A partire da quest’anno migliaia di supplenti, specializzati sul sostegno per la secondaria di secondo grado (Adss), resteranno a casa, a seguito di alcune scelte ministeriali. A Roma, ad esempio, su 8.000 persone iscritte in prima fascia Adss, solo 3.000 hanno ottenuto un incarico annuale. Unache ha spinto i, nel giro di pochi mesi, a partecipare a diversi scioperi. Prima manifestando davanti le scalinate del Miur, ad uno sciopero indetto dalla Cgil, il 4 settembre.

