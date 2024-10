Deve scontare 4 anni di carcere ma gira in auto, fermato e arrestato (Di martedì 22 ottobre 2024) La polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano di 52 anni residente a Pescara, poiché destinatario di un ordine di carcerazione.Alle ore 18 di lunedì 21 ottobre, nel corso di un posto di controllo, una pattuglia del reparto prevenzione crimine ha proceduto all’identificazione di una Ilpescara.it - Deve scontare 4 anni di carcere ma gira in auto, fermato e arrestato Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano di 52residente a Pescara, poiché destinatario di un ordine di carcerazione.Alle ore 18 di lunedì 21 ottobre, nel corso di un posto di controllo, una pattuglia del reparto prevenzione crimine ha proceduto all’identificazione di una

