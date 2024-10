Del Genio: “Possiamo dire che la scelta di Politano così basso per ora non paga?” (Di martedì 22 ottobre 2024) Canale 8 – Del Genio: “Possiamo dire che la scelta di Politano così basso per ora non paga? Non è un giocatore da quella posizione” L'articolo Del Genio: “Possiamo dire che la scelta di Politano così basso per ora non paga?” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Del Genio: “Possiamo dire che la scelta di Politano così basso per ora non paga?” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Canale 8 – Del: “che ladiper ora non? Non è un giocatore da quella posizione” L'articolo Del: “che ladiper ora non?” proviene da ForzAzzurri.net.

Teatro Comunale - Eugenio Candi nominato nel nuovo direttivo - Eugenio Candi, 61 anni, esperto di musica e spettacolo, è il nuovo componente del consiglio direttivo della Fondazione del Teatro comunale di Modena dopo le dimissioni di Paolo Ballestrazzi, ora consigliere comunale. . . Lo ha comunicato il sindaco Massimo Mezzetti al Consiglio comunale nella seduta. (Modenatoday.it)

“Può mai giocare cosi poco?” : Del Genio punzecchia Conte in diretta - Un messaggio molto chiaro da parte di Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, e diretto ad Antonio Conte. Gli azzurri continuano a vincere, mettere punti in cascina e legittimare un primo posto in classifica che attualmente è in solitaria. E’ uno spreco”, ha detto ancora il giornalista sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. (Spazionapoli.it)

“Buongiorno come Kim?” : dibattito aperto in diretta - la sentenza di Del Genio - itIl giornalista Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato proprio di quello che un paragone che per alcuni viene quasi naturale: “Buongiorno come Kim? Assolutamente, il livello che ha di attenzione è molto alto. Napoli, Buongiorno come Kim? La sentenza di Paolo Del Genio Conte sta provando a lavorare proprio per impartire al meglio quella che è la sua idea di calcio, a ... (Spazionapoli.it)