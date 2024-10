Darderi-Thiem oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2024 (Di martedì 22 ottobre 2024) Luciano Darderi se la vedrà contro Dominic Thiem nel primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. L’italo-argentino non vince un match dalla metà di agosto ed è in crisi nera essendo reduce dai sei sconfitte consecutive all’esordio. Davanti a lui c’è l’idolo di casa, al via grazie ad una wild card e che appenderà la racchetta al chiodo al termine della manifestazione. Tra i due giocatori è il primo scontro diretto in carriera, con Darderi che partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. L’ex numero tre del ranking mondiale, infatti, non porta a casa una partita dal primo turno delle qualificazioni del Roland Garros ed ormai è uscito dalla top trecento. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lucianose la vedrà contro Dominicnel primo turno del torneo ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. L’italo-argentino non vince un match dalla metà di agosto ed è in crisi nera essendo reduce dai sei sconfitte consecutive all’esordio. Davanti a lui c’è l’idolo di casa, al via grazie ad una wild card e che appenderà la racchetta al chiodo al termine della manifestazione. Tra i due giocatori è il primo scontro diretto in carriera, conche partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. L’ex numero tre del ranking mondiale, infatti, non porta a casa una partita dal primo turno delle qualificazioni del Roland Garros ed ormai è uscito dalla top trecento.

