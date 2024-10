Dall’ukulele alla stand-up Comedy. Il Tambourine fa pensare e divertire (Di martedì 22 ottobre 2024) Le storie e le risate della stand-up Comedy, le sonorità hawaiane dell’ukulele e una serata dedicata ai diritti, tra musica dal vivo, karaoke e dj-set. Sono gli spettacoli e gli eventi che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Si comincerà domani alle 21.30 quando il circolo di via Carlo Tenca ospiterà il ritrovo dell’Ukulele Brianza Club, con un “Laboratorio integrato di ukulele“, per avvicinare e conoscere questo strumento che dalle isole Hawaii sta prendendo sempre più piede anche nel nostro Paese, con una passione ormai diffusa. L’iniziativa è rivolta soprattutto ai giovani e andrà avanti con due appuntamenti al mese, sempre di mercoledì. Le prossime date sono già fissate per il 13 e 27 novembre e per l’11 dicembre. Ingresso gratuito con tessera Arci. Giovedì, sempre alle 21. Ilgiorno.it - Dall’ukulele alla stand-up Comedy. Il Tambourine fa pensare e divertire Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le storie e le risate della-up, le sonorità hawaiane dell’ukulele e una serata dedicata ai diritti, tra musica dal vivo, karaoke e dj-set. Sono gli spettacoli e gli eventi che animeranno la settimana deldi Seregno. Si comincerà domani alle 21.30 quando il circolo di via Carlo Tenca ospiterà il ritrovo dell’Ukulele Brianza Club, con un “Laboratorio integrato di ukulele“, per avvicinare e conoscere questo strumento che dalle isole Hawaii sta prendendo sempre più piede anche nel nostro Paese, con una passione ormai diffusa. L’iniziativa è rivolta soprattutto ai giovani e andrà avanti con due appuntamenti al mese, sempre di mercoledì. Le prossime date sono già fissate per il 13 e 27 novembre e per l’11 dicembre. Ingresso gratuito con tessera Arci. Giovedì, sempre alle 21.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La decima stagione di Fucina Machiavelli inaugura con la stand up comedy : "Io Amo Italia" - Tutto nasce da uno scambio di oggetti avvenuto al confine tra Russia e Finlandia a inizio anni 60’, una stecca di sigarette per un vinile: O’ sole mio di Robertino Loretti. Così inizia la storia di Sofija Zobina e il suo spettacolo “Io amo Italia”, un monologo di prosa-comedy tratto da eventi... (Veronasera.it)

Da Harry Potter alla stand up comedy - tutto questo è magia diffusa - Corsa al biglietto per partecipare alla seconda edizione del Pistoia Magic Street Festival, due giorni – oggi e domani – per lasciarsi meravigliare dalla magia in forma diffusa. Lo spettacolo andrà in replica domattina alle 10. Il festival, nato due anni fa da un’idea di Francesco Micheloni sull’esperienza del Pistoia Magic in versione teatrale, ormai rodato da più di dieci anni, vivrà una ... (Lanazione.it)

Il nuovo spettacolo di Marco Ripoldi apre la stagione di stand up comedy al Teatro a l'Avogaria - Dopo il sold out delle ultime edizioni, torna sul palcoscenico del Teatro a l’Avogaria di Venezia la stand up comedy. Un ciclo di spettacoli, curati da Nicolò Falcone che, fino al 2 maggio 2025, propone gli artisti più rappresentativi della scena italiana. Ad aprire la rassegna, sabato 19... (Veneziatoday.it)