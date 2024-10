Dall’Igna (Ducati): “Marquez di nuovo al vertice della MotoGp” (Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – Una vittoria autorevole quella di Marc Marquez. A Philip Island l’otto volte campione mondiale ha confermato, ancora una volta, perché Ducati ha deciso di metterlo su una moto ufficiale e perché lui resta tra i migliori piloti in circolazione. Sicuramente il tracciato era favorevole, sinistrorso come ama, ma le prestazioni di Marc sull’arco di tutta la stagione, con moto vecchia 2023, dimostrano quanto ancora vada forte con a disposizione un mezzo competitivo. In Australia Marc ha vinto il duello con Martin, che aveva sicuramente più da perdere, e mandato un segnale, il terzo come le sue vittorie in campionato, sul fatto che il prossimo anno ci sarà anche lui in lotta per il titolo. Raggiante è l’ingegner Gigi Dall’Igna che lo ha scelto per il 2025. Sport.quotidiano.net - Dall’Igna (Ducati): “Marquez di nuovo al vertice della MotoGp” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – Una vittoria autorevole quella di Marc. A Philip Island l’otto volte campione mondiale ha confermato, ancora una volta, perchéha deciso di metterlo su una moto ufficiale e perché lui resta tra i migliori piloti in circolazione. Sicuramente il tracciato era favorevole, sinistrorso come ama, ma le prestazioni di Marc sull’arco di tutta la stagione, con moto vecchia 2023, dimostrano quanto ancora vada forte con a disposizione un mezzo competitivo. In Australia Marc ha vinto il duello con Martin, che aveva sicuramente più da perdere, e mandato un segnale, il terzo come le sue vittorie in campionato, sul fatto che il prossimo anno ci sarà anche lui in lotta per il titolo. Raggiante è l’ingegner Gigiche lo ha scelto per il 2025.

