Sport.quotidiano.net - Crisi Ascoli, incubo classifica. A Pineto il primo scontro salvezza

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’inedita sfida traedsarà ilverodei bianconeri. Nel match in programma domenica prossima allo stadio Pavone-Mariani (avvio previsto alle 17.30) ci saranno in palio tre punti pesanti per iniziare quanto prima a gettare le basi necessarie ad accrescere le possibilità di mantenere la categoria. Il momento che sta vivendo il club di corso Vittorio Emanuele resta drammatico. Probabilmente uno dei peggiori di sempre in una categoria come la serie C, dove invece il Picchio ci aveva sempre abituato a campionati di vertice. Varie le occasioni in cui si è vinti il torneo o si è arrivati a disputare i playoff da protagonisti, fino a sfiorare alcune promozioni in B.