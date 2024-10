Comunità energetiche, riaperte le adesioni per quelle di Falconara e Castelferretti (Di martedì 22 ottobre 2024) Falconara MARITTIMA – Venerdì 25 ottobre, a partire dalle 17, nei locali dell’ex Cinema Enal di Castelferretti, in via XIV Luglio, si terrà un importante appuntamento riguardante le due Comunità energetiche di Castelferretti e Falconara. Gli amministratori comunali e i tecnici di Sistema X Anconatoday.it - Comunità energetiche, riaperte le adesioni per quelle di Falconara e Castelferretti Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)MARITTIMA – Venerdì 25 ottobre, a partire dalle 17, nei locali dell’ex Cinema Enal di, in via XIV Luglio, si terrà un importante appuntamento riguardante le duedi. Gli amministratori comunali e i tecnici di Sistema X

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvione a Castelferretti - il comune di Falconara vara il piano di aiuti per residenti ed attività commerciali - FALCONARA MARITTIMA – Tari congelata, mutui sospesi e prestiti a tassi agevolati: l’amministrazione comunale sta preparando un pacchetto di aiuti per attività economiche e residenti, colpiti dall’alluvione del 19 settembre. Alla luce dello stato di emergenza riconosciuto dal Governo il Comune... (Anconatoday.it)

Calcio / Alluvione a Castelferretti e Falconara - ufficiale il rinvio di Castelfrettese-Borghetto - Di conseguenza, saranno rinviate le partite di domani, sabato 21 settembre, Castelfrettese-Borghetto (Prima Categoria B), e quella di domenica 22 settembre tra le Juniores Regionali di Castelfrettese e Pergolese (girone A). AGGIORNAMENTO DELLE ORE 12. Le squadre, tra l’altro, non si sono potute nemmeno allenare in questi giorni allo stadio “Amadio”, anche per via della situazione legata allo ... (Vallesina.tv)

Calcio / Alluvione a Castelferretti e Falconara - si va verso il rinvio di Castelfrettese-Borghetto - Le squadre, tra l’altro, non si sono potute nemmeno allenare in questi giorni allo stadio “Amadio”, anche per via della situazione legata allo stadio “Rocchegiani” (leggi qui). Per questo si presume che anche la Falconarese chiedi il rinvio della gara contro l’Osimo Stazione Five. La Castelfrettese, nella giornata di ieri, sui social ha cercato di dare forza ai cittadini di Castelferretti con ... (Vallesina.tv)