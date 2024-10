Cina: Beijing Daxing Int’l Airport gestisce +40 mln passeggeri in 2024 (Di martedì 22 ottobre 2024) Pechino, 22 ott – (Xinhua) – Fino a domenica, il flusso di passeggeri al Beijing Daxing International Airport aveva raggiunto i 40,01 milioni quest’anno, con un aumento del 28,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ha dichiarato ieri l’aeroporto. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Beijing Daxing Int’l Airport gestisce +40 mln passeggeri in 2024 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Pechino, 22 ott – (Xinhua) – Fino a domenica, il flusso dialInternationalaveva raggiunto i 40,01 milioni quest’anno, con un aumento del 28,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ha dichiarato ieri l’aeroporto. Agenzia Xinhua

