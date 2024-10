Channing Dungey, la CEO di Warner Bros parla della serie su Harry Potter: ”Esplorerà in profondità più di quanto possa fare un film di soli due ore” (Di martedì 22 ottobre 2024) La CEO di Warner Bross Channing Dungey ha parlato della serie su Harry Potter e a Variety ha spiegato che la andrà a esplorare in modo più approfondito i libri. Cosa dobbiamo aspettarci dalla serie su Harry Potter Il nuovo adattamento annunciato da HBO partirà dal primo volume e seguirà le vicende tratte dagli omonimi romanzi di J.K. Rowling. Il successo della saga di Harry Potter è stato mondiale, così come di successo è stato lo spin-off Animali Fantastici. L’universo di Rowling, ora, torna in un formato differente e come annuncia la CEO di Warner Bross Channing Dungey, la serie Esplorerà i libri in modo molto più approfondito. Metropolitanmagazine.it - Channing Dungey, la CEO di Warner Bros parla della serie su Harry Potter: ”Esplorerà in profondità più di quanto possa fare un film di soli due ore” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La CEO dihatosue a Variety ha spiegato che la andrà a esplorare in modo più approfondito i libri. Cosa dobbiamo aspettarci dallasuIl nuovo adattamento annunciato da HBO partirà dal primo volume e seguirà le vicende tratte dagli omonimi romanzi di J.K. Rowling. Il successosaga diè stato mondiale, così come di successo è stato lo spin-off Animali Fantastici. L’universo di Rowling, ora, torna in un formato differente e come annuncia la CEO di, lai libri in modo molto più approfondito.

